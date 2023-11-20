Общество

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приедет в Псков

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России, дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина Мизулина посетит Псков. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Екатерина Мизулина / Telegram

«Собираюсь в Псков открывать "Месяц безопасного интернета", планируется встреча со студентами», - отметила она.

Напомним, уроки медиаграмотности в Псковской области с 21 по 23 ноября проводят эксперты Лиги безопасного Интернета и волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.