Общество

Спрос на психологов в Псковской области за год взлетел на 150% — аналитики

Спрос на психологов в Псковской области за год взлетел на 150%, потребность в психологах в общем по России за год увеличилась на 43%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

При этом психологам приходится достаточно сильно конкурировать с коллегами по цеху за работу: в среднем по России на одну вакансию для психолога могут претендовать сразу 44 психолога, в Псковской области – 26. Для сравнения: норма для рынка труда 5-7 человек на рабочее место.

Зарплатная гонка 2023 года не обошла и профессию психолога: средний предлагаемый заработок сейчас в целом по РФ - 25 287 - 57 471, что на 5 000 рублей больше, чем в 2022. В Псковской области психолог может заработать от 20 750 до 28 000 рублей (-6 483 рублей за год).

Между тем люди нуждаются в психологической поддержке и порой именно на работе. Это подтверждают итоги опроса hh.ru: каждый третий опрошенный (31%) местный житель Псковской области оценивает своё эмоциональное состояние на 3 из 5 баллов. Каждый пятый (22%) на двойку, 18% поставили своему эмоциональному фону низший бал (1). 25% или каждый четвёртый чувствуют себя сносно и поставили 4 балла и лишь 4% оценили свои текущие эмоции и настроение на 5 баллов.

При этом доступ к корпоративным психологам сейчас имеют лишь 1% жителей Псковской области. На онлайн-помощь, организованную компанией-работодателем, могут рассчитывать только 2%. А вот 90% местных жителей на данный момент не получают никакой психологической помощи со стороны работодателей.

Кроме того, 68% трудящихся заявили, что хотят, чтобы их компания помогала им с преодолением стресса, психологических проблем и выгорания, а также поддерживала стабильное эмоциональное состояние в том числе с помощью психологов. По сравнению в 2021 годом доля таких людей выросла на 20%.

Порядка 71% компаний заложили в стратегию развития на 2024 год программы поддержки эмоционального и психологического здоровья своих сотрудников. По сравнению с показателями 2021 года число таких компаний выросло на 35%.

«Подобные тенденции говорят о том, что спрос на психологов в ближайшем будущем будет расти и развиваться. Уже по итогам за 2023 год спрос на корпоративных психологов вырос на 93%. Но при этом параллельно росту спроса у бизнеса будут расти и требования к потенциальным корпоративным психологам», - отметили аналитики.

Отметим, День психолога в России отмечается 22 ноября, в честь первого съезда Российского психологического общества. Этот праздник не носит официальный характер.