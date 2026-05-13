Суд над Натальей Ильиной продолжен после перерыва 

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной продолжен после перерыва, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала судебного заседания.

Сегодня сторона защиты планирует продолжить представление доказательств по делу.

Также в суд поступили сведения о заработной плате Натальи Ильиной в 2025 году. Их ранее запрашивали адвокаты.

В судебное заседание явился предполагаемый подельник экс-ректора Сергей Куклев. Планируется его допрос.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Сергей Куклев также находится под домашним арестом.