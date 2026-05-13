Май должен быть хорошим, спокойным и даже тёплым — Тала Нещадимова

Вторая половина второй декады мая и первая половина третьей декады в Псковской области будут благоприятными с достаточно высоким температурным фоном, сообщила Псковской Ленте Новостей начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«Температурный фон от +18 до +23 градусов, и в какие-то дни прогрев может быть и до +24 градусов», - отметила синоптик.

При этом, по словам Талы Нещадимовой, «в отдельные дни возможны кратковременные дожди и грозы». Во второй пятидневке третьей декады мая температуры существенно понизятся: «Температурный фон: от +13 до +18 градусов, +12 до +17 градусов».

«Заморозки как явление мы не прогнозируем», — добавила специалист. Она также подчеркнула, что при грозах возможно усиление ветра: «Шквалистое усиление ветра при грозах — это абсолютно нормальное явление для весенне-летнего периода для Псковской области».

В целом, по прогнозу начальника Псковского гидрометцентра, май должен быть хорошим, спокойным и даже тёплым.

