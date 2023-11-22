Общество

День сыновей отмечают в мире 22 ноября

День сыновей или День сына ежегодно отмечают в мире 22 ноября.

История этого праздника невелика, существуют даже некоторые расхождения в том, когда же этот день следует отмечать. В России и в ряде других стран День сыновей празднуется 22 ноября, хотя официальной даты, посвящённой этому празднику, нет, пишет calend.ru.

В этот день не только родители поздравляют сыновей, но и сыновья проявляют по отношению к отцу с матерью внимание. Поскольку праздник семейный, то чаще всего он отмечается в тесном семейном кругу.

Добавим, День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября, а День отца в России празднуют с 2021 года в третье воскресенье октября.