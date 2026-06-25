Квест для профсоюзной молодежи состоится 28 июня в Пскове

Профсоюзный молодежный квест состоится в воскресенье, 28 июня, в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

«Уже в это воскресенье профсоюзную молодежь ждет увлекательный квест! Главным призом команде-победителю станет сертификат на отдых на профсоюзной базе "Алоль"! Кстати, еще остались места для пары команд! Записывайтесь до субботы по электронной почте styabut93@mail.ru», - призвали в Псковском облсовпрофе.

Для заявки необходимо указать: название команды, ФИО всех участников, название организации, номер телефона капитана (для связи).