По итогам голосования ФКГС в Локне благоустроят территорию на улице Советской

Подведены итоги всероссийского голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», на 2027 год. По итогам голосования победителем в рабочем поселке Локня стала территория у дома №13 на улице Советской. За ее благоустройство проголосовали 709 жителей, сообщил глава округа Иван Белугин в своем канале в мессенджере Мах.
Фото: Иван Белугин / Мах
Свой выбор сделали 1534 жителя Локнянского муниципального округа. «Это хороший показатель заинтересованности в будущем нашего посёлка и округа в целом», — отметил Иван Белугин.
По итогам голосования победителем в рабочем поселке Локня стала территория у дома №13 на улице Советской. Именно этот объект будет включен в планы работ на 2027 год.
С выбора территории для благоустройства работа только начинается. Впереди разработка дизайн-проекта будущего общественного пространства. Как и прежде, этот процесс будет проходить с участием жителей.
Всего для благоустройства на голосование выносили три территории.
Посмотреть итоги голосования во всех муниципалитетах Псковской области можно по ссылке ниже.
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