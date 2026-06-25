По итогам голосования ФКГС в Локне благоустроят территорию на улице Советской

Подведены итоги всероссийского голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», на 2027 год. По итогам голосования победителем в рабочем поселке Локня стала территория у дома №13 на улице Советской. За ее благоустройство проголосовали 709 жителей, сообщил глава округа Иван Белугин в своем канале в мессенджере Мах.

Фото: Иван Белугин / Мах

Свой выбор сделали 1534 жителя Локнянского муниципального округа. «Это хороший показатель заинтересованности в будущем нашего посёлка и округа в целом», — отметил Иван Белугин.

По итогам голосования победителем в рабочем поселке Локня стала территория у дома №13 на улице Советской. Именно этот объект будет включен в планы работ на 2027 год.

С выбора территории для благоустройства работа только начинается. Впереди разработка дизайн-проекта будущего общественного пространства. Как и прежде, этот процесс будет проходить с участием жителей.

«Нам важно, чтобы территория была не только красивой, но и действительно востребованной, удобной для людей разных возрастов. За последние годы мы уже убедились, что программа работает эффективно и позволяет шаг за шагом менять облик Локни к лучшему. Скверы, общественные пространства, места отдыха становятся современнее и комфортнее благодаря вашему участию и неравнодушию. Спасибо каждому, кто отдал свой голос. Вместе мы продолжаем делать наш округ уютнее и привлекательнее для жизни!» — резюмировал Иван Белугин. Всего для благоустройства на голосование выносили три территории.

Посмотреть итоги голосования во всех муниципалитетах Псковской области можно по ссылке ниже.