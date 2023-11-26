Общество

Определены обладательницы титулов «Мисс/Миссис Псков 2023»

В субботу, 25 ноября, состоялся большой финал «Мисс/Миссис Псков 2023». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в продюсерском центре «Королев продакшн», за главные титулы боролись 32 финалистки. В рамках финального шоу участницы дефилировали в платьях, вечерних нарядах, купальниках, приняли участие в авторском показе и представили свои творческие номера.

«Почетными гостями праздника стали титулованные королевы из Великих Лук, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода - более ста красавиц стали украшением праздника! Специальным гостем и почетным членом жюри стала звезда российской эстрады Наталия Гулькина», - рассказали организаторы шоу.

По итогам конкурса Мисс Псков 2023 стала 22-летняя Лиана Васильева, Миссис Псков — мама двоих детей Евгения Морозова.

В топ-5 категории Мисс также вошли:

Мисс Псков 2023 гран-при — Екатерина Бучина,

Мисс Псковская область 2023 — Алина Волетова,

Вице-Мисс Псков 2 место — Анастасия Любушкина,

Вице-Мисс Псков 3 место — Анна Мосолова.

В топ-7 категории Миссис вошли:

Миссис Псков 2023 classique — Наталья Пескина,

Миссис Псков 2023 grandMa — Татьяна Макарова,

Миссис Псков 2023 гран-при — Светлана Петрова,

Миссис Псковская область — Александра Линникова,

Первая Вице-Миссис Псков 2023 — Элеонора Патина,

Вторая Вице-Миссис Псков 2023 — Яна Алтынникова.

Абсолютной королевой этого сезона по выбору королевского жюри стала Кристина Разумович.

«Оргкомитет фестиваля выражает благодарность всем партнерам и спонсорам за участие в проекте! Без вас он не был бы таким ярким и запоминающимся! Отдельные слова благодарности команде за профессионализм и чуткость! До встречи в новом сезоне», - заключили организаторы конкурса.

Фото Татьяны Савраевой