Общество

Сохранностью купеческого дома в Пскове озаботилась прокуратура

Прокуратура Пскова с привлечением специалиста комитета по охране объектов культурного наследия по Псковской области провела обследование объекта культурного наследия регионального значения - «Купеческий дом Светланова» XIX–XX веков, расположенного на улице Леона Поземского, 38. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Панорама Яндекс.Карты, 2023 год

Объект культурного наследия находится в аварийном состоянии и требует проведения срочных мероприятий по сохранению, подчеркивают в ведомстве.

«Установленные охранным обязательством, актом технического состояния работы по выполнению первоочередных противоаварийных консервационных мероприятий в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия, ремонтно-реставрационные работы по сохранению памятника собственником не выполняются», - отметили в пресс-службе.

Вид с улицы Леона Поземского. Фото: И. И. Лагунина, 1977 год

В связи с этим прокуратура в адрес директора ООО «Старт 6», который отвечает за сохранность объекта, внесла представление об устранении нарушений закона.

Также в отношении виновного должностного лица вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). Дело направили в суд.

Должностному лицу грозит административный штраф от двадцати до четырехсот тысяч рублей.