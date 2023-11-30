Общество

Великолукским школьникам рассказали о преимуществах учебы в вузах МВД России

Сотрудники кадровой службы ОМВД России по городу Великие Луки провели профилактические встречи с учащимися школ города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

Полицейские в ноябре посетили средние общеобразовательные школы №1, №6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова, а также лицей №11.

Сотрудники ведомства рассказали ребятам о возможностях поступления в высшие учебные заведения системы МВД России.

В частности говорилось о преимуществах обучения курсантов, таких как общежитие, бесплатное питание, форменное обмундирование, денежное довольствие. Кроме того, подчеркивалось, что сотрудникам органов внутренних дел предоставляются социальные гарантии и определенные льготы. Представители кадровой службы полиции подробно разъяснили собравшимся, какие документы необходимо подготовить для поступления в вузы МВД.