«Сезонные» схемы и законы: О новых способах обмана предупредили псковичей

Более 350 жителей Псковской области пострадали от действий мошенников с начала года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском отделении общественного движения «Народный фронт».

Изображения: «Народный фронт»

«По данным УМВД России по Псковской области, проблема остаётся актуальной и для нашего региона. В октябре злоумышленники используют сезонные темы и законодательные изменения. Платформа Народного фронта “Мошеловка” предупреждает о предложениях “обойти ограничения” при оформлении микрозаймов, псевдоперерасчётах военных пенсий, требованиях перевести деньги для “сохранения детских пособий” и фальшивых скидках на оплату ЖКУ», - сообщили в организации.

Также в ход также могут пойти фишинговые распродажи билетов РЖД и предложения обойти ограничения для самозанятых.

«Будьте внимательны: не переходите по сомнительным ссылкам, не сообщайте коды из СМС и данные банковских карт. Проверить подозрительное предложение можно на платформе “Мошеловка”», - добавили в «Народном фронте».