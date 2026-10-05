Псковичей приглашают принять участие в конкурсе в память геноцида советского народа во времена войны

Жителей Псковской области приглашают принять участие в Международном конкурсе «Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодежной политике региона.

АНО «Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации» проводит Международный конкурс «Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны», чтобы увековечить память жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Участники раскрывают судьбы людей, ставших жертвами геноцида, прошедших через ужасы оккупации, неволи, принудительных работ и карательных операций. Особое внимание в работах уделяется силе духа и стойкости людей, переживших эти испытания, через призму личной истории.

Участвовать могут граждане Российской Федерации и иностранных государств в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Каждый участник может представить только одну конкурсную работу, выполненную индивидуально. Наставником участника может быть педагогический работник или иное совершеннолетнее лицо, осуществляющее научное руководство.



Приём работ осуществляется до 25 сентября 2026 года (23:59 по московскому времени).

Номинации конкурса:

«Публицистические произведения» — эссе и очерки на основе архивных документов и воспоминаний;

«Мемориальные объекты и благоустройство мест захоронений» — эскизы, 3D-модели, архитектурные концепции;

«Поисковая работа и восстановление судеб» — презентации-отчёты о поисковой работе;

«Научно-исследовательские работы» — научные статьи и тезисы на основе неопубликованных архивных источников;

«Видеопроекты» — короткометражные просветительские ролики до 10 минут;

«Маршруты исторической памяти» — проекты экскурсионных маршрутов и аудиогиды;

«Места памяти» — исторические очерки о местах памяти геноцида;

«Судьбы советских военнопленных» — исследовательские работы и цифровые базы данных;

«Без срока давности» — эссе и рассказы о наказании нацистов и их пособников.

Работы оцениваются экспертным советом конкурса. Списки победителей заочного этапа публикуются на официальном сайте организатора.

С требованиями к оформлению конкурсных работ и подробностями проведения конкурса можно ознакомиться в положении о конкурсе.

Победители конкурса награждаются дипломами и получают: именные сертификаты на приоритетное участие в дополнительной образовательной программе «Без срока давности» в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Океан» в 2027 году — для участников 14–17 лет; сертификат на бесплатное участие в мемориальном маршруте «По местам памяти» — для участников 18–35 лет.

По итогам конкурса формируется сборник лучших работ, который будет размещён на сайте организатора. Все участники и наставники получат электронные сертификаты.