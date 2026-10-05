«Студотряды — неотъемлемая часть жизни»: в ПсковГУ обсудили развитие движения с Центральным штабом РСО

Врио ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев встретился с командиром Центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Ярославом Зубащенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в университете.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

На встрече также были проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности Светлана Воднева и начальник отдела по работе со студенческими отрядами ПсковГУ Алла Сердцева.

Участники встречи говорили о том, как сделать студотряды ещё полезнее и интереснее для ребят: о собственном пространстве для бойцов в университете, новых направлениях и проектах, круглогодичной занятости и партнёрстве с крупными работодателями.

«Для наших студентов РСО — неотъемлемая часть студенческой жизни. Они могут попробовать себя в профессии ещё во время учёбы, получить первый трудовой опыт и понять, что такое ответственность за общее дело. Мы ценим это партнёрство и будем развивать его, открывая для ребят новые возможности», - отметил Сергей Николаев.

В завершение встречи Ярослав Зубащенко вручил Сергею Николаеву благодарственное письмо Центрального штаба РСО — признание многолетней совместной работы и поддержки студенческих инициатив.