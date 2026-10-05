 
Общество

«Студотряды — неотъемлемая часть жизни»: в ПсковГУ обсудили развитие движения с Центральным штабом РСО

0

Врио ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев встретился с командиром Центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Ярославом Зубащенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в университете.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

На встрече также были проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности Светлана Воднева и начальник отдела по работе со студенческими отрядами ПсковГУ Алла Сердцева.

Участники встречи говорили о том, как сделать студотряды ещё полезнее и интереснее для ребят: о собственном пространстве для бойцов в университете, новых направлениях и проектах, круглогодичной занятости и партнёрстве с крупными работодателями.

«Для наших студентов РСО — неотъемлемая часть студенческой жизни. Они могут попробовать себя в профессии ещё во время учёбы, получить первый трудовой опыт и понять, что такое ответственность за общее дело. Мы ценим это партнёрство и будем развивать его, открывая для ребят новые возможности», - отметил Сергей Николаев.

В завершение встречи Ярослав Зубащенко вручил Сергею Николаеву благодарственное письмо Центрального штаба РСО — признание многолетней совместной работы и поддержки студенческих инициатив.

«Мы искренне благодарны ПсковГУ за ту поддержку, которую университет оказывает студенческим отрядам. Здесь действительно сильное движение, и это чувствуется по ребятам. Наша задача — сделать так, чтобы у студентов было ещё больше возможностей: интересных проектов, достойных заработков, возможностей общаться и развиваться. А мы готовы помогать», - сказал командир Центрального штаба РСО Ярослав Зубащенко.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026