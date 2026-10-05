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Псковский горсуд восстановил на работе уволенного водителя-экспедитора

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Псковский городской суд восстановил трудовые права водителя-экспедитора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Обращаясь в суд с иском, Никифоров указал, что с 19 сентября 2022 года работал в ООО «Предприятие слепых Нива» в качестве водителя-экспедитора. Его уволили в связи с сокращением численности работников и не предложили вакантные должности. В связи с этим истец просил признать увольнение незаконным, восстановить его в занимаемой должности, взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. 

При разрешении спора суд установил, что в нарушение предписаний статьи 180 Трудового кодекса РФ истцу не предложили вакантную должность нарезчика хлебобулочных изделий, что послужило основанием для его восстановления на работе, взыскания в пользу работника компенсации морального вреда в размере 15 000 рублей. 

Решение суда не вступило в законную силу.

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