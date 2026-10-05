Псковские школьники стали призерами IV Всероссийского экологического форума

Команда Псковской области вошла в число призёров IV Всероссийского детского экологического форума. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Экогрупп».

Изображение: ООО «Экогрупп»

На форуме в Магнитогорске регион представил проект «Псковская область – место исполнения желаний» в номинации «Лучший проект по развитию экотуризма».

Школьники со всей страны защищали экологические проекты, обсуждали их с экспертами и знакомились с разработками других участников. В центре внимания были практические и исследовательские инициативы, посвящённые сохранению природы, экологическому просвещению и решению актуальных природоохранных задач.

Все проекты, прошедшие во второй этап, получат финансовую поддержку.

К участникам форума обратился президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что форум даёт школьникам возможность проявить знания и компетенции, включиться в решение творческих, технических и гуманитарных задач, связанных с защитой окружающей среды, и внести вклад в экологическое благополучие своих регионов.

«Гордимся нашими юными экологами», - отметили в «Экогрупп».