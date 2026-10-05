В Пскове приставы взыскали с квартиросъемщика долг за аренду и испорченную мебель

Исполнительный документ о взыскании задолженности поступил на исполнение в отделение судебных приставов Пскова №1. Житель города попытался скрыться от ответственности, не выплачивая долг за аренду и ущерб имуществу. Однако тактика игнорирования привела к тому, что судебные приставы взыскали с него полную сумму компенсации, включая исполнительский сбор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области.

Конфликт начался с того, что арендатор перестал платить за съемную квартиру, а затем съехал, не подписав акт возврата ключей. Хозяйка квартиры обнаружила сломанную стиральную машину и сильно загрязненную мягкую мебель. На досудебные претензии мужчина не отвечал и не выходил на связь, надеясь, что проблема решится сама собой.

Владелица жилья обратилась в суд, который обязал должника погасить задолженность по аренде и коммунальным услугам, а также компенсировать ущерб имуществу.

После того как дело поступило в отделение судебных приставов №1 Пскова, гражданин продолжал игнорировать уведомления. В ответ приставы наложили арест на его банковские счета, ограничили выезд за границу и начислили исполнительский сбор. В итоге вся сумма была принудительно списана и передана взыскателю.