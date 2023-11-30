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Аллея Героев псковского спецназа открылась в Промежицах. ФОТО

Торжественное открытие Аллеи Героев части специального назначения Западного военного округа состоялось в микрорайоне Пскова Промежицы 1 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Открытие прошло с участием военнослужащих соединения, командования Псковского гарнизона, руководителей силовых структур, представителей власти Пскова и области, родственников Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации а также ветеранов соединения.

«Псковский спецназ всегда находится на самых сложных участках, где неизменно демонстрирует исключительное мастерство, слаженность и отвагу. Военнослужащие бригады удостоены свыше 1300 государственных наград, в том числе десяти звезд Героев. Мы с уважением и благодарностью относимся к вашей службе, задачам, которые вы выполняете для защиты нашей страны и ее граждан. Правительство Псковской области всегда оказывает и будет оказывать вам всю необходимую помощь и поддержку. И, конечно, мы будем бережно хранить память о подвигах наших Героев», - выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В Алле Героев установлены 10 гранитных постаментов с бюстами военнослужащих соединения, погибших при исполнении воинского долга и награжденных за совершенные подвиги звездами Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации.

Изготовление, доставка, установка бюстов и постаментов организованы при содействии и финансовой поддержке правительства Псковской области.