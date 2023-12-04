Общество

Два спектакля показали студенты Псковского колледжа искусств в Могилеве

Два спектакля показали в Могилёве студенты театральной специализации Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Показы прошли на сцене Могилёвского государственного колледжа искусств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

Постановка «Большое Маленькое» в исполнении студентов второго курса под руководством Анастасии Филонович и спектакль «Заводите часы» в исполнении студентов четвёртого курса под руководством Александра Суховского имели большой успех и были восторженно приняты публикой.

Четырёхдневная программа пребывания псковских студентов и педагогов в Белоруссии была насыщенна событиями. С большим интересом псковичи знакомились с учебным процессом Могилёвского колледжа искусств, посетили занятие по сценической речи актёрского курса по сказкам Д. Родари, приняли участие в мастер-классе Александра Матюшко по сценическому движению, побывали в этнографическом и краеведческом музеях города, много общались со своими коллегами.

Отметим, что поездка состоялась в рамках образовательного проекта «Творческие встречи», реализуемого в рамках договора о международном сотрудничестве двух учреждений культуры городов Пскова и Могилёва.