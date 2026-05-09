«Герои не уходят — они живут в нашей памяти»: Михаил Ведерников почтил память бойцов в Пскове

Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата прошла в Пскове, открыв череду торжественных мероприятий. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Глава региона почтил память погибших вместе с председателем Псковского областного Собрания Александром Котовым, врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Александром Тувайкиным, сенаторами Алексеем Наумцом и Натальей Мельниковой, с главой Пскова Борисом Елкиным, силовым блоком и духовенством, ветеранами специальной военной операции, участниками программы «Герои земли Псковской» и Всероссийских соревнований «Кубок Героев», приехавшими в регион со всей страны, с олимпийскими чемпионами, депутатами, общественниками, воспитанниками патриотических движений и горожанами.

«Спасибо за Победу нашим защитникам, всем, кто воевал на фронте и трудился в тылу!», — поздравил Михаил Ведерников.
 
Глава региона также отметил, что в этом году онлайн-акция «Бессмертный полк» транслируется не только в СМИ и соцсетях, но и на мультимедийных экранах города. Одной из главных площадок стал новый светодиодный экран на Площади Победы.

После торжественной церемонии у Вечного огня глава Пскова Борис Елкин рассказал о том, как готовился город к празднику. Вместе с губернатором они дошли до точки обзора у Летнего сада и обсудили возможные варианты дальнейшего использования видеоповерхности в патриотических и культурных проектах.

«Во время трансляции увидел на экране портрет своего деда – Николая Анисимовича Хрипко, участника Великой Отечественной войны. Это очень трогательный и волнительный момент. Это чувство невероятной гордости за страну и свою семью. Герои не уходят – они живут в нашей памяти», — подчеркнул Михаил Ведерников. 

Завершился день посещением Свято-Троицкого кафедрального собора. Вместе с Владыкой Матфеем, Александром Котовым, сенаторами Алексеем Наумцом и Натальей Мельниковой, депутатом Госдумы Александром Козловским, Борисом Елкиным, руководителями силового блока и ветеранами СВО — участниками программы «Герои земли Псковской» — губернатор поставил свечи за героев, не вернувшихся с поля боя, и помолился за здравие бойцов, защищающих суверенитет страны сегодня.

«Вечная память погибшим героям! Крепкого здоровья и побед – нашим воинам!» — заключил Михаил Ведерников. 
