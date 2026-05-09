Память поколения победителей почтили в Великих Луках возложением цветов к мемориалам. ФОТОРЕПОРТАЖ

9 мая в Великих Луках состоялась Торжественная церемония возложения цветов и венков к памятным местам и мемориалам, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов прошла сегодня в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Мероприятие прошло у Вечного огня с участием представителей органов власти, духовенства, общественных организаций, ветеранов, молодежи и жителей города.

На Аллее Героев Советского Союза — уроженцев города Великие Луки и Великолукского муниципального округа, а также у могилы Героя Советского Союза Александра Матросова прозвучали слова благодарности поколению победителей. Участники церемонии почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войны минутой молчания, после чего прозвучал Государственный гимн Российской Федерации.

Цветы и памятные корзины к Вечному огню возложили глава города Великие Луки Николай Козловский, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, представители Администрации города, Великолукской городской Думы, епархии, Совета ветеранов и общественных организаций.

Торжественные возложения также состоялись у памятника Герою Советского Союза Александру Матросову и Обелиска Славы. С самого утра у Вечного огня звучали песни военных лет, создавая особую атмосферу памяти, благодарности и уважения к подвигу поколения победителей. Подробнее — в фоторепортаже Александра Воробьева.