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Общество

Молодой психиатр приступила к работе в бежаницкой поликлинике

11.12.2023 17:48|ПсковКомментариев: 1

Молодой врач-психиатр Елизавета Нищенко приступила к работе в поликлинике Бежаницкой межрайонной больницы с 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области. 

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Елизавета Нищенко в 2021 году окончила Смоленский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», затем два года отучилась в ординатуре по психиатрии.

«Сейчас люди стали внимательнее относится к своему психическому здоровью и чаще обращаются за помощью к доктору. Помогает в этом и Интернет, но доверять всему, что там пишут, не стоит. Есть проблемы – обращайтесь к специалисту. Я веду приём ежедневно с 8:00 до 16:00», - отметила Елизавета Нищенко. 

Молодому специалисту предоставлено служебное жильё со всеми удобствами. Сейчас оформляются документы для предоставления всех положенных мер поддержки: единовременной федеральной выплаты по программе «Земский доктор» в размере 1,5 млн рублей, дополнительной выплаты в размере 500 тысяч рублей из регионального бюджета и 300 тысяч рублей «подъёмных».

Теги: #врачи #Бежаницкий район #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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