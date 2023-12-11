Общество

Молодой психиатр приступила к работе в бежаницкой поликлинике

Молодой врач-психиатр Елизавета Нищенко приступила к работе в поликлинике Бежаницкой межрайонной больницы с 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Елизавета Нищенко в 2021 году окончила Смоленский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», затем два года отучилась в ординатуре по психиатрии.

«Сейчас люди стали внимательнее относится к своему психическому здоровью и чаще обращаются за помощью к доктору. Помогает в этом и Интернет, но доверять всему, что там пишут, не стоит. Есть проблемы – обращайтесь к специалисту. Я веду приём ежедневно с 8:00 до 16:00», - отметила Елизавета Нищенко.

Молодому специалисту предоставлено служебное жильё со всеми удобствами. Сейчас оформляются документы для предоставления всех положенных мер поддержки: единовременной федеральной выплаты по программе «Земский доктор» в размере 1,5 млн рублей, дополнительной выплаты в размере 500 тысяч рублей из регионального бюджета и 300 тысяч рублей «подъёмных».