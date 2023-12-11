Общество

Мастерская Псковского музея-заповедника приглашает на новогодние мастер-классы

Мастерская Псковского музея-заповедника приглашает на новогодние мастер-классы в ближайшие выходные, 16 и 17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В субботу, 16 декабря, в 11:00 пройдет мастер-класс «Ласковый огонёк в руках», на котором участники «сплетут» венок для свечи, используя разнообразные «зимние цветы». Продолжительность мастер-класса 1 час 15 мин.

А в 13:00 того же дня пройдет мастер-класс «Открытка в стиле XIX века». Чтобы соблюсти в точности все правила дарения открыток в XIX веке и правильно подписать их пером и чернилами, участники мастер-класса «заглянут» в письмовники – книжки с рекомендациями о том, как лучше поздравить родственников или начальство «в дань учтивости и деликатности».

В воскресенье, 17 декабря, пройдут три мастер-класса, в 11.00, 13.00 и 15.00

В 11.00 начнется мастер-класс «Игрушки-стригушки: конь-огонь». Участники смогут сделать своими руками оберег. Продолжительность мастер-класса 1 час.

В 13.00 пройдет мастер-класс по изготовлению «Подковы на счастье». Участники сделают своими руками подкову и узнают, как правильно подвешивать изделие дома, чтобы оно приносило счастье. Продолжительность мероприятия 1 час.

В 15.00 стартует мастер-класс «Ёлочка на ёлочку», на котором можно будет познакомиться с древней техникой вязания иглой и связать новогодний сувенир-елочку своими руками. Продолжительность мастер класса составит 1 час 15 минут.

Дополнительная информация и запись на мероприятия по телефону: 8 (8112) 33-13-90 (доб.1)

Место проведения мероприятий: Комсомольский переулок, 7.