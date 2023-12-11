Игорь Иванов: Российская Конституция — это живой закон

Жителей Псковской области с Днем Конституции Российской Федерации поздравил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Глава облсовпрофа подчеркнул, что Конституция - это закон для всех граждан, вне зависимости от их профессии и социального статуса. «Она должна быть знакома каждому из нас, ведь знание и грамотное применение законов - это норма цивилизованной жизни и мощный рычаг для повышения качества нашей жизни», - заметил он.
«Профсоюзы России свершили большой вклад при внесении поправок в Конституцию в 2020 году. Благодаря предложениям профсоюзов в Конституции закреплены институты социального партнерства, гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) выше прожиточного минимума. Благодаря Конституции наша страна по праву и закону является социальным государством», - отметил Игорь Иванов.
Он поздравил псковичей с Днем Конституции и пожелал всем соблюдать законы и права, закрепленные в этом документе. «Пусть наша страна будет процветать и развиваться на основе принципов демократии и справедливости, заложенных в Конституции России», - заключил Игорь Иванов.