Общество

Игорь Иванов: Российская Конституция — это живой закон

Жителей Псковской области с Днем Конституции Российской Федерации поздравил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Сегодня мы отмечаем День Конституции Российской Федерации - важный праздник, который символизирует прочный фундамент нашего государства. Российская Конституция - это живой закон, который определяет права и обязанности каждого гражданина. Конституция России является основой демократического развития нашей страны. Она гарантирует свободу слова, собраний и объединений, защищает права и свободы человека и гражданина. Это не просто декларация добрых намерений, это реально работающий документ, который обеспечивает стабильность и развитие нашего общества», - отметил Игорь Иванов.

Глава облсовпрофа подчеркнул, что Конституция - это закон для всех граждан, вне зависимости от их профессии и социального статуса. «Она должна быть знакома каждому из нас, ведь знание и грамотное применение законов - это норма цивилизованной жизни и мощный рычаг для повышения качества нашей жизни», - заметил он.

«Профсоюзы России свершили большой вклад при внесении поправок в Конституцию в 2020 году. Благодаря предложениям профсоюзов в Конституции закреплены институты социального партнерства, гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) выше прожиточного минимума. Благодаря Конституции наша страна по праву и закону является социальным государством», - отметил Игорь Иванов.

Он поздравил псковичей с Днем Конституции и пожелал всем соблюдать законы и права, закрепленные в этом документе. «Пусть наша страна будет процветать и развиваться на основе принципов демократии и справедливости, заложенных в Конституции России», - заключил Игорь Иванов.