Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в приуроченных ко Дню Конституции мероприятиях

Псковские росгвардейцы участвуют в тематических акциях и мероприятиях, приуроченных ко Дню Конституции РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Совместно с работниками библиотеки «БиблиоЛюб» военнослужащие ведомства провели акцию «Главный закон нашей жизни». В ходе акции организовали выставку правовой и исторической литературы, а также провели опрос жителей микрорайона Любятово на знание основных положений Конституции.

Сотрудники ОМОН «Кром» и отдела вневедомственной охраны Росгвардии провели в школах уроки, на которых рассказали детям о том, что такое Конституция, какую роль она играет в общественной и политической жизни современной России, а также почему нужно чтить и уважать изложенные в ней нормы.

Росгвардейцы объяснили школьникам, что основной закон РФ определяет принципы государственности и высшую ценность государства — гражданина, его основные права и обязанности.