Общество

Конституции посвятили занятие в учебном пункте псковского СИЗО-1

Еженедельное занятие «Разговоры о важном» в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове посвятили 30-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Учащиеся узнали о главном государственном законе, истории принятия документа, о закрепленных в нем правах и обязанностях граждан.

Как рассказала классный руководитель учебного пункта Наталья Афанасьева, на уроке были рассмотрены основные статьи главного нормативно-правового акта, а также факторы, объединяющие две даты – Международный день прав человека (10 декабря) и День Конституции РФ (12 декабря). После просмотра документального фильма о событиях 1993 года состоялось обсуждение темы «Права и обязанности человека». Завершилось занятие оформлением информационного стенда.

«Гарантом любого правового государства является Конституция. В России основной документ был принят путем всеобщего голосования 12 декабря 1993 года. Если каждый россиянин будет знать свои права и выполнять обязанности, предписанные Конституцией, уважать права других людей и не позволять нарушать свои, то наша страна будет подлинным правовым государством», - подвела итог мероприятия Наталья Афанасьева.