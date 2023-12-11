Общество

Эксперты напомнили порядок оплаты больничных по уходу за детьми

Сколько должны заплатить родителю, который берет больничный по уходу за четырехлетним ребенком, ответили эксперты Telegram-канала «Объясняем.рф».

С 2021 года государство оплачивает больничный по уходу за детьми младше восьми лет в размере 100% от среднего заработка сотрудника. Однако сумма не может быть более 2736,99 рубля за день. В следующем году этот лимит увеличат.

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«Чтобы продлить листок нетрудоспособности на срок более 15 дней, понадобится решение врачебной комиссии. Важный момент: максимум вы можете взять 60 календарных дней больничного в год и 90 дней, если заболевание у ребёнка тяжёлое и входит в специальный перечень. Если вы ухаживаете за ребёнком-инвалидом, максимальный срок больничного — 120 дней», - добавили эксперты.