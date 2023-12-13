Общество

Учитель великолукской школы рассказала, как популяризировать русский язык с помощью этноблога

Учитель русского языка и литературы школы № 7 имени Антона Злобина Ирина Михеева представила опыт ведения этноблога на семинаре «Проблемы развития русского языка и языков народов, проживающих на территории Псковской области», сообщили в ПОИПКРО. По ее словам, современный преподаватель может использовать интернет-коммуникацию как ресурс для развития интереса обучающихся к русскому языку.

«Педагогический этноблог – это образовательный инструмент, который позволяет учителю делиться своим знанием и опытом с учащимися», - отметила Ирина Михеева. В частности, особый интерес у учеников вызывает контент о славянской мифологии, русской культуре, традициях.

Участниками семинара стали учителя русского языка и литературы, педагоги-предметники, профессиональное сообщество.

Напомним, организатором семинара «Проблемы развития русского языка и языков народов, проживающих на территории Псковской области» выступил комитет по образованию Псковской области, оператором – ПОИПКРО. Мероприятие прошло на площадке центра непрерывного повышения профессионального мастерства ПОИПКРО в рамках реализации государственной программы Псковской области «Реализация государственной национальной политики на территории области».