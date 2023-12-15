Общество

Результативность на низком уровне: в прокуратуре Псковской области раскритиковали правоохранителей и контролеров

Под председательством прокурора Псковской области Андрея Мошкова состоялось межведомственное совещание руководителей правоохранительных и контролирующих органов, а также органов государственной власти региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, на мероприятии обсуждены вопросы состояния законности в сфере пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, а также работ по лесовосстановлению, взысканию ущерба лесному фонду и затрат на тушение лесных пожаров.

Прокурор области отметил, что наиболее значимые погодно-климатические риски для лесного фонда обусловлены пожарной опасностью в лесах.

В 2023 году в регионе отмечается негативная динамика к увеличению практически вдвое числа лесных пожаров и более 3,5 раз их площади в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Основными причинами возникновения лесных пожаров на территории области остаются неосторожное обращение граждан с огнем (68%) и бесконтрольное выжигание сухой травянистой растительности на землях иных категорий в весенний период (12,5%).

«Вместе с тем результативность деятельности правоохранительных и контролирующих органов по установлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в возникновении лесных пожаров, находится на низком уровне.

Не искоренены нарушения в деятельности органов местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах, граничащих с лесным фондом. В этом году по требованиям прокуроров обеспечено обустройство 32 населенных пунктов противопожарным барьером, исключающим возможность перехода лесных пожаров, оборудовано 14 пожарных водоемов», - сообщили в прокуратуре.

По итогам совещания разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности работы и улучшение состояния законности в данной сфере.