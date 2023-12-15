Общество

Роскачество при выборе красной рыбы рекомендует обращать внимание на цвет

Выбирая красную рыбу, следует обращать внимание на ее цвет, плотность мышечной ткани и наличие повреждений, рассказали в Роскачестве. Там напомнили, что цвет должен быть равномерным, не тусклым, без разводов, коричневых или желтых пятен.

«Более яркой по цвету будет горбуша, нерка и чавыча, а слабосоленая семга и форель (аквакультурные) из-за специфического питания будут иметь более насыщенный цвет, но различных оттенков, от светло-оранжевого до ярко-оранжевого. Слишком яркий красный или розовый цвет у семги может говорить о наличии красителей в рыбе», — сказали в организации.

По словам экспертов, стоит обратить внимание на саму поверхность рыбы: она должна быть чистой и без повреждений. Расслоение и дряблость не допускаются, мышечная ткань должна быть умеренно плотной, пишет РИА Новости.

В Роскачестве отметили также, что идеальный состав — это рыба и соль. При этом допускается добавление сорбиновой и бензойной кислот (в качестве консервантов). Кроме того, производитель обязан указать на маркировке, из какого сырья была приготовлена рыба — либо из охлажденного, либо из замороженного.

Содержание соли в лососевой рыбе регламентирует ГОСТ: в малосоленой ее должно быть от трех до пяти процентов, в слабосоленой — от пяти до восьми процентов. Но для тихоокеанской рыбы ГОСТ иной: в малосоленой — от трех до пяти процентов, в слабосоленой — от пяти до девяти, в среднесоленой — от девяти до 12 и в крепкосоленой — более 12 процентов.