Что нужно знать о переломе шейки бедра, рассказали псковичам в Минздраве

Перелом шейки бедра чаще всего случается у людей пожилого возраста на фоне остеопороза. Особую опасность представляют последствия травмы. Что нужно знать о переломе шейки бедра, рассказали в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство здравоохранения Псковской области

Особую опасность представляют последствия травмы. Длительное пребывание в постели повышает риск инфарктов, инсультов и других заболеваний.

О том, как снизить риск развития остеопороза и защитить себя от переломов — в карточках.