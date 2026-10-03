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Что нужно знать о переломе шейки бедра, рассказали псковичам в Минздраве

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Перелом шейки бедра чаще всего случается у людей пожилого возраста на фоне остеопороза. Особую опасность представляют последствия травмы. Что нужно знать о переломе шейки бедра, рассказали в министерстве здравоохранения Псковской области. 

Фото здесь и далее: министерство здравоохранения Псковской области

Особую опасность представляют последствия травмы. Длительное пребывание в постели повышает риск инфарктов, инсультов и других заболеваний.

 

О том, как снизить риск развития остеопороза и защитить себя от переломов — в карточках.

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