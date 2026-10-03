Псковский педагог-психолог стал призером федерального конкурса профессионального мастерства

Участник, представляющий Псковскую область на конкурсе, Василий Николаев награжден дипломом призера на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог — 2026» за победу в номинации «Лучшее блиц-интервью». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном министерстве образования.

Фото здесь и далее: министерство образования Псковской области

Конкурсное испытание связано не только с представлением практического опыта педагога-психолога, но и призвано продемонстрировать широту его кругозора, умение убедительно доносить до экспертов свою точку зрения.

«Сердечно поздравляем Василия Борисовича с высоким достижением! На протяжении последних лет представители психологической службы Псковской области отмечались на конкурсе специальными призами за победы в номинациях!» - отметили в министерстве.

Василий Николаев занимает должность педагога-психолога Порховской специальной (коррекционной) школы-интернат.