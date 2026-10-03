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Признаки качественной капусты назвали в Роспотребнадзоре

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Капуста – ценный продукт для здоровья: она богата калием, кальцием, фосфором, магнием и витаминами, в том числе аскорбиновой кислотой. Она сохраняется при термообработке, хранении и квашении. О полезных свойствах овоща и правилах его выбора, рассказали в Роспотребнадзоре.

Изображение сгенерировано ИИ

Полезные свойства капусты:

  1. Поддерживает работу мозга, нервной и сердечно‑сосудистой систем;
  2. Помогает регулировать давление и снижать уровень «плохого» холестерина;
  3. Способствует нормализации работы печени и кислотности желудочного сока;
  4. Благодаря фолиевой кислоте улучшает обмен веществ и кровообращение;
  5. Холин в составе капусты нормализует жировой обмен;
  6. Фитонциды оказывают противомикробное действие. 

Квашеная капуста содержит молочную кислоту и полезные бактерии. Они улучшают микрофлору кишечника и помогают бороться с дисбактериозом.

Для того, чтобы выбрать качественный овощ, следует осмотреть его: кочан у капусты должен быть плотным, без повреждений, черных точек и трещин, листья – гладкими и упругими, а цвет варьироваться от бледно‑ до ярко‑зеленого. 

Избегайте мягких, деформированных кочанов: такая капуста еще не созрела и при приготовлении потеряет хруст.

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