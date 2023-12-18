Общество

Профориентацию и кибербезопасность обсудили полицейские с учащимися псковского лицея

О порядке поступления в вузы МВД России, правилах кибербезопасности, различных видах мошеннических схем и безопасности дорожного движения в период зимних каникул рассказали учащимся Псковского технического лицея сотрудники управления МВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Старший специалист группы организации первоначальной подготовки и обучения по образовательным программам УРЛС УМВД России по Псковской области капитан полиции Маргарита Ефимова рассказала ученикам гимназии о порядке и сроках приема заявлений для поступления в образовательные организации МВД России.

Маргарита Ефимова озвучила высшие учебные заведения ведомства. Спикер подчеркнула, что обучение осуществляется за счёт средств федерального бюджета, а курсанты обеспечиваются бесплатным питанием, форменным обмундированием и денежным довольствием. Кроме того, на курсантов и слушателей вузов МВД России распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции. Период обучения засчитывается в стаж службы в органах внутренних дел.

О мерах личной безопасности во время зимних каникул, соблюдении требований правил дорожного движения, а также о правах и обязанностях несовершеннолетних ребятам напомнила заместитель начальника отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Мария Винча.

По итогам встречи начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по Псковской области подполковник полиции Александр Полатовский рассказал подросткам о правилах кибербезопасности, о современных видах и способах мошенничества и акцентировал внимание собравшихся на том, как не стать жертвой такого рода преступных посягательств.

В завершении встречи приглашенные гости ответили на вопросы лицеистов и пожелали им успехов в учебе.