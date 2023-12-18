Общество

О работе экспертов-криминалистов узнали школьники в Пскове

Сотрудники Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области встретились с учащимися 10 класса гимназии №29 и рассказали о профессии эксперта-криминалиста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полицейские поделились с ребятами особенностями производства традиционных и специальных видов экспертиз, о возможностях современного криминалистического оборудования, с помощью которого удается установить обстоятельства совершения преступления, личность преступника, а также исследовать вещественные доказательства.

Кроме того, школьники познакомились с предметами, находящимися в криминалистическом чемодане, и на практике смогли произвести дактилоскопирование с помощью черной краски и валика. Информацию, а именно след пальца руки, они перенесли на дактилоскопическую карту.

Эксперты наглядно продемонстрировали изъятие с предметов, оставленных потенциальным преступником на месте совершения преступления, следов рук на дактилоскопическую пленку с использованием специального порошка и изъятие следов обуви с помощью гипса.

После сотрудники центра рассказали присутствующим, какие исследования и экспертизы проводят эксперты по изъятым объектам - вещественным доказательствам.

Ребята поблагодарили сотрудников полиции за предоставленную им возможность получения новых знаний и впечатлений.