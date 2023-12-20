Общество

Псковские полицейские приняли участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо»

Псковские полицейские приняли участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо», проводимой общественной организацией инвалидов города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники органов внутренних дел передали сладкие подарки и поздравления с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками нуждающимся детям. Полицейские пожелали новых начинаний, больших успехов в учебе и хобби, нескончаемой энергии и радости.

В благодарность за участие в акции руководитель псковского отделения Всероссийского общества инвалидов Галина Курочкина выразила благодарность личному составу регионального управления МВД России.

Желающие поучаствовать в акции могут принести сладкие подарки в филиал Всероссийского общества инвалидов.

Отметим, что акция «Новогоднее чудо» стала стартом региональной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз», которая стартует в области с 20 декабря.