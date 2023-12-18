Общество

Социальный фонд компенсировал расходы 70 псковским работодателям за трудоустройство

Отделение Социального фонда России по Псковской области компенсировало расходы 70 работодателям за трудоустройство новых сотрудников по программе субсидирования найма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.

За два года действия программы субсидирования найма отделение СФР по Псковской области перечислило предприятиям компенсации на сумму более 9 миллионов рублей, из них – 4,5 миллиона — в 2023 году. Денежные средства предназначены для компенсации части затрат на заработную плату новых сотрудников. Всего за это время в программе приняли участие 70 работодателей, работой обеспечены 213 жителей Псковской области.

Субсидии получили те работодатели, которые трудоустроили:

безработных граждан;

сотрудников, уволенных в связи с ликвидацией организаций;

работников, находящихся под угрозой увольнения;

молодежь, не достигшую 30 лет;

ветеранов боевых действий, участвовавших или содействовавших выполнению задач в рамках специальной военной операции (СВО);

членов семей военнослужащих, погибших в ходе СВО;

беженцев с Украины.

При этом на момент оформления трудового договора гражданин должен находиться в поиске работы, состоять на учете в службе занятости, не быть индивидуальным предпринимателем или директором организации.

Юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели могут претендовать на субсидию, если их предприятия зарегистрированы до 2023 года, не имеют долгов по заработной плате, налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам.

Механизм действия программы предельно простой. Предприятию необходимо подать заявление и список свободных вакансий через личный кабинет на портале «Работа России». После этого служба занятости направит список кандидатов, которых можно принять в штат. Через месяц после трудоустройства безработного гражданина из представленного списка работодатель может обратиться за выплатами через личный кабинет страхователя на сайте СФР.

Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платёж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через 3 месяца, третий — через 6 месяцев.