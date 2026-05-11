Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов почтил память героев Великой Отечественной войны

В 81-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов вместе с членами своей семьи, по сложившейся традиции, возложил венок и цветы у Воинского мемориала «Они сражались и погибли за Родину», сообщил Псковской Ленте Новостей псковский омбудсмен.

Фото: официальный сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова

Мемориал установлен в память о жителях пяти близлежащих деревень, погибших при защите нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года о мобилизации из этих деревень за три года было призвано почти 400 жителей, и уходили многие целыми семьями: отец и сыновья, родные братья. Почти 250 из них так и не вернулись с этой войны, а судьба больше половины из них так и осталась до сих пор неизвестной.

Выступая на торжественном митинге, Дмитрий Шахов, поздравляя с праздником Победы и отмечая его большую значимость для граждан России, особо обратил внимание, что в последние годы, к сожалению, стало как-то мало уделяться вниманию тому, какую цель преследовала гитлеровская Германия, вероломно напав на СССР.

Именно цель, направленная не только на расчленение Советского Союза и прекращение его существования как суверенного государства, но и тотальное уничтожение славянских народов и иных народностей, проживавших в СССР (план Ост), даёт полный ответ, почему для жителей России и других республик, входящих в СССР, победа в Великой Отечественной войне стала одним из самых важных не только государственных праздников, но и народным. Благодаря героизму и мужеству воинов Красной армии, титаническим усилиям тружеников тыла, обеспечивших всем необходимым нашу армию для разгрома немецко-фашистских войск, удалось защитить все народы СССР и многих славянских стан Европы от уничтожения, говоря проще — от геноцида. Участники Великой Отечественной войны обеспечили каждому из ныне живущих самое главное и бесценное право — право на жизнь.

Возлагая венок у подножия памятника участникам Великой Отечественной войны, Дмитрий Шахов рассказал, что для него День Победы не только общенародный и государственный праздник, но и семейный праздник, поскольку его дедушки и бабушки, а также другие родственники принимали самое непосредственное участие в Великой Отечественной войне: кто-то воевал на фронте с самого начала Великой Отечественной, а кто-то работал в тылу на оборонных предприятиях. Так, мой дед по материнской линии прошел две войны: финскую и Великую Отечественную, был несколько раз ранен, награждён государственными наградами СССР. Родной брат бабушки также прошел всю войну и вернулся домой орденоносцем. Поэтому у нас дома сохранены и восстановлены все реликвии, подтверждающие боевые и трудовые заслуги наших родных — участников Великой Отечественной войны, которые передаются из поколения в поколение.

По словам Дмитрия Шахова, сегодня священный долг каждого честного человека в мире не только с уважением относиться к итогам Второй мировой войны, составной частью которой является и Великая Отечественная война 1941-1945 годов, но помнить, чтить и гордиться воинами Красной армии и других союзнических войск, которые разгромили армии гитлеровской Германии и её сателлитов, освободив многие страны Европы от нацистской оккупации и вернув им государственный суверенитет, обеспечив мир на планете.