 
Общество

В Псковском филиале университета ФСИН России прошли мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы

0

В Псковском филиале университета ФСИН России состоялось торжественное мероприятие с участием представителей власти города Пскова, ветеранов и сотрудников уголовно-исполнительной системы, представителей общественных организаций региона, курсантов и школьников, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском филиале.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

Собравшихся приветствовали начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев, начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, председатель Псковской городской думы Александр Гончаренко, председатель областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко и председатель совета ветеранов образовательной организации Степан Тунчик, отметив, что победный май 1945-го года навсегда вошел в героическую летопись нашего Отечества как символ мужества и самоотверженности всего советского народа.

 

На плацу Псковского филиала университета присутствующие минутой молчания почтили память тех, кто погиб при исполнении служебного долга. К памятному знаку, расположенному на территории образовательной организации, курсанты возложили гирлянду славы.

Официальную часть сменила праздничная программа, которая была посвящена году единства народов России.

Гости – учащиеся подшефных классов Псковской средней образовательной школы № 17 имени Валерия и Анатолия Молотковых и воспитанники Центра развития ребенка - детского сада № 41 – смогли посмотреть выступления творческих коллективов Псковского филиала университета, отведать солдатской каши на полевой кухне, развернувшейся на плацу образовательной организации, а также поучаствовать в различных конкурсах.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026