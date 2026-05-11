В Псковском филиале университета ФСИН России прошли мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы

В Псковском филиале университета ФСИН России состоялось торжественное мероприятие с участием представителей власти города Пскова, ветеранов и сотрудников уголовно-исполнительной системы, представителей общественных организаций региона, курсантов и школьников, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском филиале.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

Собравшихся приветствовали начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев, начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, председатель Псковской городской думы Александр Гончаренко, председатель областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко и председатель совета ветеранов образовательной организации Степан Тунчик, отметив, что победный май 1945-го года навсегда вошел в героическую летопись нашего Отечества как символ мужества и самоотверженности всего советского народа.

На плацу Псковского филиала университета присутствующие минутой молчания почтили память тех, кто погиб при исполнении служебного долга. К памятному знаку, расположенному на территории образовательной организации, курсанты возложили гирлянду славы.

Официальную часть сменила праздничная программа, которая была посвящена году единства народов России.

Гости – учащиеся подшефных классов Псковской средней образовательной школы № 17 имени Валерия и Анатолия Молотковых и воспитанники Центра развития ребенка - детского сада № 41 – смогли посмотреть выступления творческих коллективов Псковского филиала университета, отведать солдатской каши на полевой кухне, развернувшейся на плацу образовательной организации, а также поучаствовать в различных конкурсах.