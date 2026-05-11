В Пскове в четвёртый раз состоялся молодёжный Бал Победы, приуроченный к 81-летию Победы

10 мая в Парке реки Псковы в четвёртый раз состоялся молодёжный Бал Победы, приуроченный к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в Молодёжном центре Пскова.

Фото: Молодёжный центр Пскова / «ВКонтакте»

Большую часть вечера под живое звучание военного духового оркестра псковского спецназа (дирижёр – Иван Галковский) ребята через танец, поэзию и вокал рассказывали историю: как совсем юные уходили на фронт, как жила страна во время войны и как встречала долгожданный май сорок пятого.

«Ярким новшевством программы стал "Памятный вальс" проекта #ПамятьХранитИмена и выступление собак-терапевтов, а уже традиционная кадриль, поддержавшая акцию "Синий платочек", энергично завершила праздник», - рассказали в молодёжном центре.

Гости изучали археологические находки, создавали бумажные гвоздики, учились оказывать первую помощь и фотографировались в атмосферной зоне от музея «Вперёд в СССР». А настоящая полевая кухня согревала всех горячим супом, гречневой кашей с мясом и чаем.