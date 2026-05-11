До +19 градусов и небольшие дожди прогнозируют в Псковской области 12 мая

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 12 мая, сообщили в региональном гидрометцентре.

Временами будет идти небольшой дождь. Ожидается ветер южный направлений со скоростью 6-11 м/сек. Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днем от +14 до +19 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Напомним, на Северо-Западе в ближайшие дни будет формироваться антициклон, так что облака будут рассеиваться, а осадки приобретут локальный и кратковременный характер.