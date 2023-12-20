Общество

Новогодний фейерверк отменили в Великих Луках

Фейерверк, который планировалось запустить в Великих Луках в новогоднюю ночь, отменен. Это следует из постановления городской администрации №3091 от 20 декабря.

«Постановление администрации города Великие Луки от 1 декабря 2023 года № 2930 "О подготовке и проведении новогодних праздничных мероприятий на территории муниципального образования «Город Великие Луки" признать утратившим силу», - говорится в опубликованном вчера документе. Постановление от 1 декабря предусматривало запуск фейерверка 1 января в 1:00.

Новый документ предусматривает проведение 23 декабря театрализованного открытия новогодней елки в Великих Луках. Театрализованное представление на площади Ленина состоится с 18:00 до 19:00.

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Напомним, в Пскове также не станут организовывать запуск фейерверка в новогоднюю ночь.

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С 00:00 часов 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года на территории населённых пунктов Псковской области будет разрешено использовать пиротехнические изделия.