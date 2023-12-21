Общество

Коты-скалодромы появились в Пскове

Коты-скалодромы появились в Детском парке и на набережной реки Великой в Пскове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областного центра Борис Елкин.

«Кот-скалодром – это не просто скалодром, а настоящий герой из множества сказок. Он представляет собой большую фигуру кота, которая предназначена для скалолазания», – рассказал Борис Елкин.

Кроме того, кот-скалодром имеет специальную форму, которая предотвращает падение спортсмена. «Однако призываю родителей внимательно следить за детьми и соблюдении ими требований безопасности», – уточнил глава города.

Новые скалодромы установлены в Детском парке и на набережной рядом с Георгиевской 4, в последующем на набережной планируют установить еще и детскую площадку.