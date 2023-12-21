Общество

О правилах прохода в пограничную зону напомнили жителям и гостям Псковской области

В преддверии новогодних и праздничных дней Пограничное управление ФСБ России по Псковской области напоминает гостям и жителям региона, планирующим посетить приграничные районы Псковской области, о необходимости соблюдения на приграничной территории правил пограничного режима, утвержденных приказом ФСБ России от 7 августа 2017 № 454

«Об утверждении Правил пограничного режима» (с изменениями и дополнениями). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В соответствии с указанными правилами въезд (проход) в пограничную зону, а также ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне разрешены только при наличии документов, удостоверяющих личность, пропусков и разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность.

Гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства в приграничных районах: Гдовском, Печорском, Палкинском, Псковском (исключая Псков), Пыталовском, Красногородском, Себежском, Невельском, Усвятском, могут въезжать в пограничную зону на всей территории Псковской области по паспорту гражданина России (пропуск оформлять не требуется).

Пропуск в пограничную зону, а также разрешение на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне выдается пограничным органом или подразделением пограничного органа:

гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию в Псковской области - на срок, указанный заявителем, но не более чем на 3 года;

другим категориям граждан - на срок, указанный заявителем, но не более чем на 1 год.

«Нарушение установленных правил пограничного режима влечет за собой административную ответственность в виде предупреждения или административного штрафа. Для иностранных граждан или лиц без гражданства, помимо этого, предусмотрено административное выдворение за пределы Российской Федерации», - подчеркнули в ведомстве.

Заявления на получение разрешения на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне, а также пропуск в пограничную зону, могут подаваться в форме электронных сообщений на адрес электронной почты Пограничного управления – pu.pskovobl@fsb.ru, через интернет-портал Госуслуги, путем направления почтовых отправлений в адрес Пограничного управления: индекс 180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 113,а также личного обращения в бюро пропусков Пограничного управления (режим работы: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00).

Бланки заявлений можно найти в приказе ФСБ России от 28 февраля 2023 года № 102 «Об утверждении Порядка выдачи пограничными органами индивидуальных или коллективных пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, на проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, на содержание и выпас скота в пограничной зоне, на промысловую, исследовательскую, изыскательную и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, в пределах которых установлен пограничный режим».

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