Исследования метана пройдут на крупнейшей болотной системе в Полистовском заповеднике

С 14 по 17 сентября специалисты фонда «Без рек как без рук» совместно с сотрудниками Полистовского заповедника проведут полевые исследования содержания и потоков метана на территории Полистово-Ловатской системы верховых болот — одной из крупнейших болотных систем Европы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

Заповедник охраняет эталонный, не затронутый техногенезом фрагмент болот и водоемов на водоразделе рек Полисть и Ловать. Такие системы одновременно накапливают углерод в торфе, регулируют сток, фильтруют воду и участвуют в газообмене атмосферы. Чтобы корректно оценивать климатическую роль болот Европейской России, нужны измерения именно на ненарушенных территориях — там, где гидрологический режим и растительный покров сохранены. Заповедный статус даёт и научную базу, и возможность работать в микроландшафтах, которые вне заповедных территорий уже изменены осушением, торфоразработками или пожарами.

Метан — это газ, который вызывает парниковый эффект и быстро исчезает из атмосферы. Природные болота — один из главных естественных источников метана. В таких местах, где нет кислорода, микроорганизмы разлагают органические вещества и выделяют метан. В то же время, верховые болота удерживают углерод в слоях торфа на протяжении сотен лет, что помогает снизить количество углекислого газа в воздухе. Климат в таких местах зависит от уровня подземных вод, температуры, типа местности, растительности и того, насколько сильно они повреждены человеком.

В заповеднике ранее исследовали содержание метана, геохимический состав почв, донных осадков, воды и растительности в 2008–2016 годах. Установлено, что почвы на болотах не содержат тяжёлых металлов и могут быть региональным стандартом; концентрации метана в воде и почве связаны с его выделением в атмосферу; выбросы метана из Полистово-Ловатской системы сопоставимы с вкладом больших болотных регионов Северо-Запада. Эти исследования создали научную базу, которую новое сотрудничество уточнит с помощью современных измерений.

Фонд «Без рек как без рук» изучал метан. В 2024 году в Астраханском заповеднике впервые измерена эмиссия метана в дельте Волги на участках с тростником, рогозом, лотосом и на открытых водных пространствах. Результаты представлены в 2025 году на круглом столе вместе с данными о микропластике. Сравнение верховых болот Северо-Запада и дельты Волги позволит лучше понять участие различных типов водно-болотных угодий России в цикле метана.

Сентябрьские исследования в Полистово-Ловатской системе — первый совместный проект фонда и заповедника. Планируется работа в типичных микроландшафтах, сравнение новых данных с предыдущими и подготовка основы для регулярного мониторинга.

«Болота — это не только уникальные ландшафты и естественные фильтры пресной воды. Это один из ключевых природных регуляторов климата. Чтобы понимать реальный вклад крупных ненарушенных систем таких как Полистово-Ловатская, нужны современные полевые измерения, а не только расчётные оценки по площади. Для фонда это прямое продолжение работы, которую мы уже начали в дельте Волги вместе с Астраханским заповедником. Полистовье даёт то, чего почти не осталось в Европе, — эталон. Здесь можно изучать метан там, где экосистема сохранена, и видеть, как она отвечает на изменения климата. Результаты будут полезны как науке, так и тем, кто принимает решения по охране водно-болотных угодий», - отметил генеральный директор фонда «Без рек как без рук».

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный природный заповедник «Полистовский» Николай Кораблёв рассказал, что для заповедника сотрудничество с фондом это важный этап научной работы.

«Полистовский заповедник» сохраняет одну из крупнейших болотных систем Европы — природную инфраструктуру, которая удерживает воду, запасает углерод, поддерживает биоразнообразие и повышает устойчивость региона к климатическим изменениям. Поэтому для нас сотрудничество с Фондом важный этап научной работы в масштабах целого природного ландшафта. Результаты совместной работы могут стать основой для широкого подхода к сохранению водно-болотных угодий, когда объект охраны и изучения становится не просто отдельный участок, а целостный ландшафт, объединяющий территории и прилегающие экосистемы с различным режимом охраны и природопользования», - подчеркнул он.