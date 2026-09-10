Новый аптечный пункт появился в селе Серёдка

Глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова вместе с депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко посетили ФАПы и амбулатории в территориальном отделе «Серёдкинский». Они проверили местную амбулаторию, которая открылась меньше года назад, но здесь уже появился аптечный пункт. Об этом сообщила Наталья Федорова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ страница ВКонтакте

«Пообщались с сотрудниками и жителями, ожидающими приема к специалистам. Люди работой учреждения здравоохранения довольны, жалоб нет. Многие жители села и окрестных деревень проходят здесь диспансеризацию и профосмотры», - отметила она.

Записаться на диспансеризацию жители могут онлайн через Госуслуги или обратиться в ФАПы и амбулатории по месту проживания, а также в поликлинику Псковской межрайонной больницы. Диспансеризация и профосмотры проводятся бесплатно, возможна организация выезда на предприятия. Для удобства жителей сельской местности организуются выезды передвижного медицинского комплекса в населенные пункты Псковского округа.

«Так, с помощью передвижного медицинского комплекса прошли диспансеризацию жители одного из самых отдаленных населенных пунктов нашего округа – деревни Теребище теротдела «Середка». В деревне Дуброво за один день диспансеризацию прошли 42 человека, причем 13 мужчин и женщин углубленно обследовали репродуктивное здоровье. Сегодня в ФАПе в Неелово диспансеризацию прошли 28 жителей. Диспансеризация – это несложное, доступное и бесплатное обследование, при помощи которого вы можете проверить состояние своего организма. Раннее выявление неполадок в организме помогает эффективному лечению и дает возможность избежать хронических заболеваний», - заключила Наталья Федорова.