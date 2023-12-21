Общество

«Обратный отсчет»: Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин об итогах года. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 декабря. Итоги уходящего года подвел начальник ГУ МЧС России по Псковской области, полковник внутренней службы Сергей Лаврухин.

Влияет ли как-то изменившаяся геополитическая обстановка на работу МЧС? Как руководство МЧС России оценивает работу главного управления по Псковской области? Как в уходящем году складывалась пожарная ситуация и обстановка на водоемах? Какие нарушения чаще всего выявляли специалисты ГИМС? По каким причинам в Псковской области чаще всего пропадают люди?

Об этом с гостем студии поговорил ведущий Артем Татаренко.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.