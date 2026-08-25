53% псковичей поддерживают возможность поступления в вузы по результатам олимпиад — опрос

53% псковичей выступают против отмены права поступать в вузы без вступительных испытаний по результатам олимпиад. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob на основе опроса, который прошел с 13 по 20 августа. В опросе приняли участие представители экономически активного населения.

Помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко предложил усложнить задания ЕГЭ из-за большого числа 100-балльников и отменить значительную часть олимпиад, дающих право поступления без вступительных испытаний, так как они, по его мнению, себя обесценили.

Позиция псковичей оказалась иной: только 3% опрошенных высказались за усложнение заданий единого госэкзамена. 14% — за упрощение заданий ЕГЭ. 23% устраивает текущий формат. Каждый второй считает, что единый экзамен нужно отменить.

Мужчины голосуют за усложнение заданий единого госэкзамена чуть чаще женщин. Молодежь до 35 лет — чаще, чем те, кто старше.

Совсем иначе горожане относятся к олимпиадным льготам. 53% выступают против отмены права поступать в вузы без вступительных испытаний по результатам олимпиад: «Олимпиады — это иногда единственный шанс для талантливых ребят из регионов попасть в хороший вуз». Поддерживают отмену таких льгот 25%. А 6% опрошенных предложили другие варианты, например, учитывать олимпиады, но с ограничениями.

За сохранение олимпиадных льгот респонденты от 35 до 45 лет высказываются чаще, чем те, кто младше или старше. Обладатели дипломов вузов за то, чтобы оставить возможность поступления БВИ, голосовали чаще, чем граждане, закончившие колледжи.

Что же касается родителей старшеклассников, то с предложением отменить олимпиады согласны 27% из них, с предложением повысить сложность ЕГЭ — 5%.