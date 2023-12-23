Общество

Псковские полицейские стали участниками благотворительного сбора «Новогоднее чудо»

Сотрудники Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» приняли участие в благотворительном сборе «Новогоднее чудо». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники органов внутренних дел передали сладкие подарки и поздравления с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками нуждающимся детям. Полицейские пожелали им новых начинаний, больших успехов в учебе и хобби, нескончаемой энергии и радости.

Руководитель псковского отделения Всероссийского общества инвалидов Галина Курочкина выразила благодарность личному составу регионального управления МВД России.

«Приглашаем к участию жителей Псковской области, ведь чем больше добрых людей, тем больше добрых дел и больше счастливых детей! Все желающие могут принести сладкие подарки в филиал Всероссийского общества инвалидов», - рассказали в пресс-службе.

Отметим, традиционная акция МВД России «Полицейский Дед Мороз» проходит на территории нашей области с 20 декабря.