Какие условия для жизни и отдыха созданы на подводной лодке «Псков», рассказал Борис Елкин

Атомоход — не только боевой корабль, но и дом для экипажа, в котором моряки-подводники во время плавания проводят до 100 суток. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
Кают-компания — она же столовая, зал для рабочих собраний, место проведения совместных вечеров и праздников. На стенах висят фотографии с видами Пскова. А в случае необходимости здесь разворачивается операционная. В потолок вмонтированы специальные лампы, под которыми раскладывают операционный стол.
«Если моряк заболел, его помещают в лазарет, откуда есть свой выход в гальюн, чтобы больной не перемещался по общему коридору. Бельё стирают в обычной стиральной машине. Моются в душе, а по субботам топят баню. Баня на подводной лодке была продумана конструкторами изначально и заложена в проект подводной лодки», продолжил Борис Елкин.
Если на период плавания выпадает день рождения или праздничная дата, жены подводников перед командировкой передают через командира подарки, уточнил он.