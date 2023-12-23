Общество

Какие условия для жизни и отдыха созданы на подводной лодке «Псков», рассказал Борис Елкин

Атомоход — не только боевой корабль, но и дом для экипажа, в котором моряки-подводники во время плавания проводят до 100 суток. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Продолжаю рассказ о Большой атомной подводной лодке "Псков", которая 17 декабря отметила 30-летие поднятия военно-морского флага. Здесь созданы все условия для жизни и отдыха. В камбузе кок готовит пищу. Питаются члены экипажа в три смены. Первый завтрак должен быть готов к 4 утра. От человека, готовящего пищу для команды на судне, зависит и настроение, и работоспособность, и здоровье экипажа», - написал глава города.

Кают-компания — она же столовая, зал для рабочих собраний, место проведения совместных вечеров и праздников. На стенах висят фотографии с видами Пскова. А в случае необходимости здесь разворачивается операционная. В потолок вмонтированы специальные лампы, под которыми раскладывают операционный стол.

«Если моряк заболел, его помещают в лазарет, откуда есть свой выход в гальюн, чтобы больной не перемещался по общему коридору. Бельё стирают в обычной стиральной машине. Моются в душе, а по субботам топят баню. Баня на подводной лодке была продумана конструкторами изначально и заложена в проект подводной лодки», продолжил Борис Елкин.

Если на период плавания выпадает день рождения или праздничная дата, жены подводников перед командировкой передают через командира подарки, уточнил он.