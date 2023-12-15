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Атомная подводная лодка «Псков» отмечает 30-летие со дня вхождения в состав Северного флота РФ

Большая атомная подводная лодка «Псков» отмечает 30-летие со дня вхождения в состав Северного флота России. В честь этой даты в Видяево в Мурманской области состоялось торжественное построение экипажа и поднятие Андреевского военно-морского флага. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

С праздником моряков-подводников поздравил командир 7-й дивизии атомных подводных лодок Сергей Чередниченко.

За 30 лет корабль прошел тысячи миль, экипаж успешно выполнил множество боевых задач и подготовил немало высококлассных специалистов, которые продолжают служить в военно-морском флоте страны, рассказал Борис Елкин.

По его словам, несмотря на свой возраст субмарина не уступает по мощности и возможностям новейшим образцам подлодок. Титановый корпус надежен и долговечен, а «начинка» до сих пор актуальна и при необходимости может быть модернизирована.

«От всей души поздравляю командование и экипаж БАПЛ "Псков" с праздником. Желаю морякам и их семьям здоровья и благополучия, а лодке — продолжения славных традиций школы подводного плавания и успешного выполнения задач на благо Российской Федерации», - заключил Борис Елкин.